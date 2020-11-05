Законопроєкти Зеленського і Разумкова щодо врегулювання конституційної кризи юридично нечисті, - "слуга народу" Гетманцев
Про це він сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Є кілька варіантів виходу з цієї кризи. Вони не обмежуються двома, і я б не розглядав це питання в парадигмі двох варіантів. Я вважаю, що ні варіант президента, ні варіант спікера не є юридично чистими.
Особисто я вчора підписав законопроєкт Ольги Совгир - видатного нашого конституціоналіста у Верховній Раді, доктора права, професора ... Я вважаю, що це один з виходів з кризи, який ми з вами повинні використовувати у її врегулюванні", - сказав Гетманцев.
Нардеп пояснив, що має на увазі під юридичної нечистотою законопроєктів: "Насправді у Верховної Ради немає повноважень припинити повноваження Конституційного Суду. Це і є юридична нечистота. Якщо говорити про інший законопроєкт (Разумкова. - Ред.) - ми не можемо з вами відновити дію неконституційної норми. Те, що померло - померти не може. Ми з вами повинні розуміти, що мусимо врегулювати це в інший спосіб".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.