Законопроєкти Зеленського і Разумкова щодо врегулювання конституційної кризи юридично нечисті, - "слуга народу" Гетманцев

Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає законопроєкти спікера парламенту Дмитра Разумкова і президента Володимира Зеленського з врегулювання конституційної кризи юридично нечистими.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Є кілька варіантів виходу з цієї кризи. Вони не обмежуються двома, і я б не розглядав це питання в парадигмі двох варіантів. Я вважаю, що ні варіант президента, ні варіант спікера не є юридично чистими.

Особисто я вчора підписав законопроєкт Ольги Совгир - видатного нашого конституціоналіста у Верховній Раді, доктора права, професора ... Я вважаю, що це один з виходів з кризи, який ми з вами повинні використовувати у її врегулюванні", - сказав Гетманцев.

Нардеп пояснив, що має на увазі під юридичної нечистотою законопроєктів: "Насправді у Верховної Ради немає повноважень припинити повноваження Конституційного Суду. Це і є юридична нечистота. Якщо говорити про інший законопроєкт (Разумкова. - Ред.) - ми не можемо з вами відновити дію неконституційної норми. Те, що померло - померти не може. Ми з вами повинні розуміти, що мусимо врегулювати це в інший спосіб".

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.