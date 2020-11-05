ОП знищує КС, щоб "план Кравчука" щодо Донбасу втілився в життя, - радник Кличка Луценко

В Офісі Президента хочуть заблокувати роботу Конституційного Суду, щоб без проблем затвердити так званий "План спільних кроків" для ТКГ.

Про це написав у фейсбуку екснардеп і нинішній радник мера Києва Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначає, що згідно з планом Леоніда Кравчука, "не пізніше 31 березня 2021 року на території ОРДЛО повинні бути проведені місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України".

"Внаслідок цих виборів окупаційна адміністрація завойованих районів буде визнана Україною легітимним "місцевим самоврядуванням". Для цього команді Єрмака слід буде прийняти закон, тобто необхідна більшість у 226 нардепів, котру, в теорії, можна назбирати з "какаяразніца" крила СН, ОПЗЖ, олігархічних груп та позафракційних. І тільки КСУ може не визнати відповідність цього закону Конституції. Але якщо паралізувати роботу Конституційного Суду законом про кворум, то в державі не лишиться нікого, хто зможе законно зупинити "план Кравчука"", - вважає Луценко.

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Нагадаємо, сьогодні стало відомо про підготовлений Україною "План спільних кроків" для ТКГ.