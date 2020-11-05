Україна пропонує створити на Донбасі Вільну економічну зону на 30 років: без неї відновити економіку неможливо, - Кравчук

Україна пропонуватиме створення Вільної економічної зони (ВЕЗ) в рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Про це повідомив глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук, представляючи підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами першого президента, Україна буде пропонувати створення Вільної економічної зони в рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО. "Без неї відновити там економіку буде неможливо. І ця Вільна економічна зона, згідно з нашим баченням, повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року. Розрахунки показують, що цей час дозволить привести регіон Донбасу в нормальний стан", - сказав він.

Нагадаємо, 25 жовтня, під час місцевих виборів, виборцям біля дільниць задавали "5 запитань від президента", одне з яких стосувалося введення вільної економічної зони на Донбасі. Партія "Слуга народу", яка виступила замовником опитування, ініційованого Володимиром Зеленським, оприлюднила лише попередні результати підрахунку відповідей. 26 жовтня, коли було оброблено 74% анкет, на друге питання щодо ВЕЗ на Донбасі відповіді розділилися майже порівну: 46,70% підтримали, 46,48% висловилися проти.

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