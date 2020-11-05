Карантин у Бельгії діятиме до вакцинації населення, - прем'єр-міністр Де Кроо

Карантинні заходи в Бельгії триватимуть доти, поки не буде доступна вакцина для всього населення країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"Поки не буде вакцини, нам доведеться боротися з інфекцією набагато суворіше, ніж влітку. Якщо хочемо побачити ефект, ми повинні чітко дати зрозуміти, що це буде довгострокова робота", - зазначив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо.

"Найбільше завдання полягає в тому, щоб люди дотримувалися цих заходів протягом тривалого періоду часу, щоб ситуація в лікарнях нормалізувалася - на це потрібні місяці", - додав глава уряду.

Речник уряду Бельгії Стівен Ван Гухт заявив, що "є надія, що перші результати випробувань будуть оголошені десь в листопаді-грудні".

"Бельгія може розраховувати на запуск перших великих кампаній вакцинації "десь навесні наступного року", ймовірно, в період з березня до червня", - зазначив Гухт.

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