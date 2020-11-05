Проти голови ФДМ відкрито 6 кримінальних проваджень, він має піти у відставку, - нардеп Холодов

Проти глави Фонду державного майна Дмитра Сенниченка відкрито 6 кримінальних проваджень - у НАБУ, ДБР та Офісі Генерального прокурора.

Рахункова палата ініціює відкриття сьомого кримінального провадження - через недонадходження значних коштів до держбюджету з вини Сенниченка.

Про це у своєму телеграм-каналі пише народний депутат, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов, передають Українські новини.

За його даними, проти Сенниченка відкрито кримінальну справу за спробу доведення до штучного банкрутства ДП "Завод "Електроважмаш" перед приватизацією, порушення процедур формування переліку об'єктів приватизації, незаконне призначення великої кількості заступників та недекларування майна.

Повний список кримінальних проваджень Холодов також опублікував в своєму телеграм-каналі.

"Зараз Сенниченко покриває розвал АТ "Турбоатом", дерибан "Більшовика" на пару з Гмиріним, приховує ганебну ситуацію з ОГХК, колишній керівник якого заявив про корупцію в ФДМ. Сенниченко вже позбавив роботи більше 2 тисяч чоловік на "Електроважмаші" і "Турбоатомі" . Він провалив роботу по приватизації, і замість того, щоб визнати це і піти у відставку, він весь час бреше і виправдовується. Я вважаю, що чиновник з таким багажем не повинен очолювати важливий державний орган", - говорить Холодов.

Холодов підтвердив, що збирає підписи народних депутатів під проектом рішення про відставку Дмитра Сенниченка і назвав це "тиском здорового глузду".

"Я збираю підписи народних депутатів за відставку Сенниченка. Вважаю, що діяльність Сенниченка є непрофесійною, деструктивною і його потрібно терміново звільняти. Чим швидше це відбудеться - тим менше шкоди країні він встигне заподіяти. Як говорив Президент? Не вмієш працювати - звільни місце іншому. Це називається здоровий глузд. Нічого особистого, тільки інтереси держави", - заявив Холодов.

Холодов також додав, що скоро Сенниченко заявить про тиск з боку Рахункової палати, яка виявила серйозні порушення в його роботі і ініціює відкриття кримінального провадження проти глави ФДМ.

Нагадаємо, вчора Дмитро Сенниченко заявив про те, що народний депутат Андрій Холодов "тисне" на ФДМ шляхом написання депутатських запитів.