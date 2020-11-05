Українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу"

Делегація України в Тристоронній контактній групі представила п'ять головних пунктів "Плану дій щодо Донбасу". До 10 листопада ОБСЄ повинна сформувати власну позицію і, можливо, внести свої пропозиції до подальшого розгляду "Плану дій".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє українська делегація, передає Цензор.НЕТ.

П’ять головних пунктів "Плану дій по Донбасу":

- виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;

- скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

- відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;

- збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб);

- лише за виконання цих умов - підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

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"Це пропозиція Української делегації на теперішний час, представлена посередникам (ОБСЄ) та російській делегації. Реальна реалізація комплексу цих заходів, потребує схвалення Президентом та парламентом України. 10 листопада - наступне засідання ТКГ.До цього часу, ОБСЄ має сформувати власну позицію та, можливо, внести, свої пропозиції до подальшого розгляду "Плану дій"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей план є подальшим розвитком шляхів виконання домовленостей, досягнутих в рамковому, Нормандському форматі на вищому рівні, починаючи з 2014 року. Необхідність створення "Плану" виникла як спільне рішення трьох Сторін, задля, зокрема, розблокування роботи профільних підгруп, після демаршу російської сторони у вересні цього року.