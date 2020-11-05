Тіхановська заявила, що Лукашенку залишилося зовсім небагато: "Синіми пальцями більше триматися нема за що"

Термін повноважень Олександра Лукашенка остаточно закінчився в четвер, 5 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська в коментарі виданню "Настоящее время".

"Лукашенко 5 листопада втрачає останній елемент легітимності. І якщо деякі країни, можливо, ще вважали, що у нього залишається якась легітимність, то тепер закінчилася і вона. Тобто синіми пальцями більше триматися нема за що", - сказала вона.

За словами Тіхановської, потрібно продовжувати тиск як усередині країни, так і поза країною: "Тобто необхідно робити все, щоб добитися звільнення політв'язнів, щоб Лукашенко пішов і були призначені нові вибори, як ми і заявляли. Максимально можливий мирний тиск. Розширення санкцій на максимально велику кількість представників репресивних органів, чиновників, суддів, ідеологів. тобто на всіх тих, на кого спирається режим".

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"Я вважаю, що залишилося зовсім небагато. Ми бачимо, як на наших очах режим розпадається, відбуваються помилки. Всі ви знаєте, що тільки разом ми переможемо", - додала вона.

Нагадаємо, 5 листопада офіційно закінчується термін повноважень Олександра Лукашенка як президента країни - його остання інавгурація відбулася 5 листопада 2015 року. Вибори президента Білорусі, які відбулися 9 серпня, не визнали США, Євросоюз і ОБСЄ. У Європарламенті заявили, що саме 5 листопада разом із закінченням п'ятої каденції Лукашенка він втрачає свою легітимність.

Згідно із законом, президентські повноваження в Білорусі припиняються з моменту складення присяги новообраним президентом країни. Лукашенко прийняв присягу 23 вересня практично таємно. Дата інавгурації не анонсована, а саму церемонію не показали на державному ТБ, хоча цього вимагає закон. Відразу після інавгурації тисячі людей вийшли на протест.

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