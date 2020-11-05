Тіхановська заявила, що Лукашенку залишилося зовсім небагато: "Синіми пальцями більше триматися нема за що"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська в коментарі виданню "Настоящее время".
"Лукашенко 5 листопада втрачає останній елемент легітимності. І якщо деякі країни, можливо, ще вважали, що у нього залишається якась легітимність, то тепер закінчилася і вона. Тобто синіми пальцями більше триматися нема за що", - сказала вона.
За словами Тіхановської, потрібно продовжувати тиск як усередині країни, так і поза країною: "Тобто необхідно робити все, щоб добитися звільнення політв'язнів, щоб Лукашенко пішов і були призначені нові вибори, як ми і заявляли. Максимально можливий мирний тиск. Розширення санкцій на максимально велику кількість представників репресивних органів, чиновників, суддів, ідеологів. тобто на всіх тих, на кого спирається режим".
"Я вважаю, що залишилося зовсім небагато. Ми бачимо, як на наших очах режим розпадається, відбуваються помилки. Всі ви знаєте, що тільки разом ми переможемо", - додала вона.
Нагадаємо, 5 листопада офіційно закінчується термін повноважень Олександра Лукашенка як президента країни - його остання інавгурація відбулася 5 листопада 2015 року. Вибори президента Білорусі, які відбулися 9 серпня, не визнали США, Євросоюз і ОБСЄ. У Європарламенті заявили, що саме 5 листопада разом із закінченням п'ятої каденції Лукашенка він втрачає свою легітимність.
Згідно із законом, президентські повноваження в Білорусі припиняються з моменту складення присяги новообраним президентом країни. Лукашенко прийняв присягу 23 вересня практично таємно. Дата інавгурації не анонсована, а саму церемонію не показали на державному ТБ, хоча цього вимагає закон. Відразу після інавгурації тисячі людей вийшли на протест.