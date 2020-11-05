У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу

Влада Данії вирішила знищити всіх норок на фермах після того, як у цих тварин знайшли мутацію коронавірусу SARS-CoV-2, яка може поширюватися серед людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це 4 листопада оголосила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредерікса.

"Ми несемо велику відповідальність щодо нашого населення, але зі знайденою мутацією ми несемо ще більшу відповідальність і за весь інший світ", - сказала вона.

У людей і норок виявили штам вірусу, який знижує здатність організму виробляти антитіла до SARS-CoV-2, що потенційно знижує ефективність майбутніх вакцин.

Прем'єр-міністерка Данії повідомила про 12 людей, які заразилися новою версією коронавірусу, викликаною норками. У Всесвітній організації охорони здоров'я сказали Reuters, що отримали від влади Данії інформацію про зараження деяких людей версією коронавірусу з "деякими генетичними змінами".

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Данія вважається найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні налічується від 15 до 17 мільйонів особин норок, які живуть на 1139 фермах. Влада Данії почала знищувати норок у жовтні. На 67 фермах тварин вже вбили. Прем'єрка оголосила про рішення знищити всіх норок після того, як кількість інфікованих ферм зросла до 207.

На знищення всіх норок планують виділити п'ять мільярдів датських крон (785 мільйонів доларів).