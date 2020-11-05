Рада схвалила проєкт Держбюджету-2021 у першому читанні. ВIДЕО

Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону про Державний бюджет України на 2021.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Зокрема, нардепи 275 голосами ухвалили в цілому проєкт постанови "Про висновки і пропозиції до проєкту Закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

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Не підтримали документ "Європейська Солідарність", "Голос" і ОПЗЖ.

Доходи спочатку мали становити 1 трлн 071,1 млрд грн, а витрати - 1 трлн 350 млрд грн. Дефіцит становить 270 млрд грн.

"Збільшити доходи загального фонду проєкту державного бюджету на 2021 додатку №1 до законопроєкту (з уточненням відповідних підсумкових показників в цьому додатку і статті 1 законопроєкту)", - зазначено в проєкті постанови.

Рівень дефіциту порівняно з поточним роком знизили на 1,5% - до 6%.

Мінімальна зарплата зросте в 2021 році на 30%. Заплановано двоетапне підвищення з 1 січня до 6000 гривень і з 1 липня до 6500 гривень. Передбачено і зростання середньої зарплати до 13632 гривень в 2021 році. Очікується, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) виросте на 12,1% в 2021 році.

За прогнозом уряду, інфляція в 2021 році прискориться до 7,3%.

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Рівень безробіття становитиме 9,2% за методологією Міжнародної організації праці.

Проєкт державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривні за долар.

Мінімальна пенсія зросте в 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. Згідно з документом, перше підвищення заплановано на 1 липня, коли мінімальна пенсія зросте на 4,8% до 1854 грн, друге - 1 грудня, коли вона підніметься на 4,3% до 1934 грн.