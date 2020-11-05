Рада завтра планує призначити двох суддів Конституційного Суду, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков. ДОКУМЕНТ

Парламент 6 листопада планує призначити двох суддів Конституційного Суду.

Про це пише у Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Без конкурсу, як того вимагає Конституція. Без жодної перевірки того, чи дійсно кандидати є "правниками з визнаним рівнем компетентності" і володіють "високими моральними якостями", як того вимагає Конституція", - зазначив Жернаков.

За його словами, "причиною ганебних рішень КСУ є в тому числі те, що суддів до нього замість відкритого і об'єктивного конкурсу завжди вибирали за партійними квотами".

"Найбільша дурість - це робити те ж саме і сподіватися на інший результат", - підсумував Жернаков.

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