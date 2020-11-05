Здійснити підготовлений українською делегацією "План дій стосовно Донбасу" нереально. Це фантазія, - нардеп "Голосу" Лозинський
"Здійснити цей план нереально, неможливо. Це його фантазія. Це не позиція парламенту. Жодних виборів не може бути проведено зараз негайно. Парламент має свою позицію: реінтеграція за стандартами ООН - необхідна умова для проведення виборів", - сказав Лозинський у коментарі "Інтерфакс-Україна" в четвер, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що одна з обов'язкових умов проведення виборів в ОРДЛО - повернення тимчасово окупованої території в український інформаційно-культурний простір.
"Проведення виборів зараз - це легалізація терористів, це план Росії. Чому цей план озвучив Кравчук (голова делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук. - Ред.) - незрозуміло. Згідно з позицією депутатів із різних фракцій, яку ми обговорили (в кулуарах - ІФ), це не відповідає інтересам країни, і ми готові негайно викликати Кравчука на засідання комітету, щоб він відповідав за свої слова, тому що був Фокін, тепер Кравчук, і що загалом відбувається?" - сказав Лозинський.
На думку першого заступника голови комітету, озвучений Кравчуком план - це не та дорожня карта, щодо якої є консенсус усіх політичних сил парламенту.
За словами парламентарія, відповідальність за все, що каже Кравчук, має нести президент України, оскільки це його представники і вони мають комунікувати з парламентом і разом працювати над дорожньою картою для ТКГ. Лозинський також підкреслив, що в цьому питанні має лунати "чітко проукраїнська позиція", чого не спостерігається.
Раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій стосовно Донбасу". Також, за словами Леоніда Кравчука, цей план передбачає: демілітаризацію ОРДЛО на початку 2021 р., контроль кордону і місцеві вибори не пізніше 31 березня 2021 р.