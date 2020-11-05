У Київській області ще шість лікарень підготують до прийому хворих на COVID-19, - ОДА. ПЕРЕЛІК

У Київській області перепрофілюють шість лікарень, щоб надавати медичну допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Завдяки цьому в регіоні створять резерв на 345 інфекційних ліжок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОДА в Facebook.

Голова обласної державної адміністрації Василь Володін сказав: " "Я щоразу наголошую на тому, що кількість інфікованих на COVID-19 щоденно зростає. Це наша реальність. Не всі жителі Київщини переносять хворобу в легкій формі. Є ті, кому потрібне стаціонарне лікування. І щоразу їх стає все більше. Щоб розширити можливості, будемо залучати до лікування хворих нові медзаклади".

Наразі готуються до перепрофілізації такі заклади охорони здоров’я:

Васильківська центральна райлікарня (70 ліжок);

Сквирська райлікарня (100 ліжок);

Ірпінська центральна міська лікарня (40 ліжок);

Київська обласна клінічна лікарня (15 ліжок);

Київська обласна лікарня (100 ліжок);

Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання (20 ліжок).

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Володін також уточнив, що в області також визначили додатковий перелік потенційних лікарень для лікування пацієнтів з COVID-19. Поки їх розглядають у перспективі і готувати до перепрофілізації, якщо кількість пацієнтів буде продовжувати рости. Тому йдеться про 13 медустанов. Вони зможуть забезпечити лікування ще 1,5 тис. пацієнтів.