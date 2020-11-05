У Київській області ще шість лікарень підготують до прийому хворих на COVID-19, - ОДА. ПЕРЕЛІК
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОДА в Facebook.
Голова обласної державної адміністрації Василь Володін сказав: " "Я щоразу наголошую на тому, що кількість інфікованих на COVID-19 щоденно зростає. Це наша реальність. Не всі жителі Київщини переносять хворобу в легкій формі. Є ті, кому потрібне стаціонарне лікування. І щоразу їх стає все більше. Щоб розширити можливості, будемо залучати до лікування хворих нові медзаклади".
Наразі готуються до перепрофілізації такі заклади охорони здоров’я:
Васильківська центральна райлікарня (70 ліжок);
Сквирська райлікарня (100 ліжок);
Ірпінська центральна міська лікарня (40 ліжок);
Київська обласна клінічна лікарня (15 ліжок);
Київська обласна лікарня (100 ліжок);
Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання (20 ліжок).
Володін також уточнив, що в області також визначили додатковий перелік потенційних лікарень для лікування пацієнтів з COVID-19. Поки їх розглядають у перспективі і готувати до перепрофілізації, якщо кількість пацієнтів буде продовжувати рости. Тому йдеться про 13 медустанов. Вони зможуть забезпечити лікування ще 1,5 тис. пацієнтів.