Вiдомий міжнародний кліматичний бренд Cooper&Hunter став Офіційним Партнером легенди українського хокею - команди "Сокiл Київ" (реклама)

Найіменитіший хокейний клуб України, єдиний бронзовий призер чемпіонату СРСР (1985 р.) в історії українського хокею, відновив свою роботу, влітку цього року, під керівництвом колишнього вихованця "Сокола", нападника Олега Шафаренка та успішно зіграв перші поєдинки.

Спонсорський Договір між ексклюзивними представниками компанії Cooper&Hunter в Україні та "Сокiл Київ", про усебічну підтримку команди, було підписано у Києві, 6 листопада 2020 року, а вже наступного дня команда вийшла на лід, у рамках чемпіонату Української хокейної ліги.

Надалі, логотип C&H буде прикрашати форму гравців "Сокола". Наразі, чемпіонат проходить без присутності фанатів, та вони матимуть можливість підтримати улюблену команду, переглядаючи ТБ та інтернет-трансляцію.

"Окрім фінансових вкладень, ми передбачаємо досить велику програму популяризації хокею та здорового способу життя через рекламу, шляхом залучення відомих хокеїстів", - зазначив представник "Cooper&Hunter" в Україні, Сергій Козик.

Умови спонсорства поширюються на 2020-2021 сезон, та будуть переглянуті із розширенною програмою співпраці у наступному сезоні.

Cooper&Hunter відомий своєю підтримкою хокею у різних країнах світу. Зокрема, вже три роки поспіль, C&H є офіційним спонсором команди НХЛ Florida Panthers (США). Також, Cooper&Hunter був спонсором чемпіонатів світу з хокею, в різних вікових категоріях, що проходили в Україні у 2017 та 2019 роках.

Гарячі емоції та холодний лід - ось що емоційно поєднує хокей та компанію-виробника сучасного, високотехнологічного кліматичного обладнання Cooper&Hunter

Довідка:

З більш ніж 20-річним досвідом роботи, у галузі кондиціонування повітря та вентиляції, компанія Cooper&Hunter є провідним гравцем і лідером цього ринку. Продукція під брендом Cooper&Hunter експортується в більш ніж 50 країн світу, та компанія щороку швидко збільшує обсяги експорту кліматичного обладнання: кондиціонерів, теплових насосів, зволожувачів, осушувачів, очищувачів повітря і т.д., завойовуючи нових прихильників.

Новина публікується на правах реклами.