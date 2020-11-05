Рада повернула на доопрацювання розкритикований Венеціанською комісією президентський законопроєкт про судоустрій, - Юрчишин

Народні депутати вирішили повернути на доопрацювання в профільний комітет поданий президентом законопроєкт №3711 "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів".