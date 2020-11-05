Рада повернула на доопрацювання розкритикований Венеціанською комісією президентський законопроєкт про судоустрій, - Юрчишин
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Народні депутати вирішили повернути на доопрацювання в профільний комітет поданий президентом законопроєкт №3711 "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів".
Про це повідомив у фейсбуці перший заступник глави комітету з питань антикорупційної політики, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.
""Голосу" вдалося переконати Верховну Раду не підтримувати імітацію судової реформи 3711. Проєкт президента повернуто до комітету для врахування висновків Венеціанської комісії", - написав він.
Нагадаємо, вчора профільний комітет ВР схвалив розкритикований Венеціанською комісією президентський законопроєкт про судоустрій.