Адаптивний карантин дуже добре себе виправдовує, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Міністерство охорони здоров'я працює над різними сценаріями продовження адаптивного карантину в умовах пандемії COVID-19, сценарії подальших протиепідеміологічних заходів будуть представлені найближчим часом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я працює над різними сценаріями продовження адаптивного карантину. Анонсів робити не буду, тому що насправді опрацьовуються різні варіанти. Вчора були розмови з французькими і німецькими епідеміологами. Ми дивимося і шукаємо найкращі практики", - зазначив глава уряду.
За словами прем'єра, швидше за все, основою подальших протиепідеміологічних заходів буде адаптивний карантин, а з якого саме сценарієм, влада представить найближчим часом на засіданні уряду.
"Українська економіка не повинна страждати від тотального локдауну. Дуже добре себе виправдовує наш адаптивний локальний карантин", - додав Шмигаль.