Новини • Коронавірус і карантин

Адаптивний карантин дуже добре себе виправдовує, - Шмигаль

2 37623
Адаптивний карантин дуже добре себе виправдовує, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Міністерство охорони здоров'я працює над різними сценаріями продовження адаптивного карантину в умовах пандемії COVID-19, сценарії подальших протиепідеміологічних заходів будуть представлені найближчим часом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я працює над різними сценаріями продовження адаптивного карантину. Анонсів робити не буду, тому що насправді опрацьовуються різні варіанти. Вчора були розмови з французькими і німецькими епідеміологами. Ми дивимося і шукаємо найкращі практики", - зазначив глава уряду.

За словами прем'єра, швидше за все, основою подальших протиепідеміологічних заходів буде адаптивний карантин, а з якого саме сценарієм, влада представить найближчим часом на засіданні уряду.

Також читайте: У Київській області ще шість лікарень підготують до прийому хворих на COVID-19, - ОДА. ПЕРЕЛІК

"Українська економіка не повинна страждати від тотального локдауну. Дуже добре себе виправдовує наш адаптивний локальний карантин", - додав Шмигаль.

Топ коментарі

  • SerjUA
    "Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль"

    "Уже не секрет, что до конца ноября мы можем получить 15 тыс. случаев заболевания COVID-19 в день, - Шмыгаль"

    Их там двое?
  • Бессоница
    опять чушь несет
  • Scorpman Y
    Украина пересекла черту 10 000 заболевших в день.
    Все действия правительства и министерства здравоохранения оказались провально не эффективными.
    Вся "стратегия борьбы с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета.


    Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5487 "Адаптивный карантин очень хорошо себя оправдывает, - Шмыгаль"
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини