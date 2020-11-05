Лукашенко - білоруським лікарям, які виїжджають до Польщі: Поїхав - назад не повернешся. І це не погроза, а наказ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.
Лукашенко нагадав, що кілька днів тому в Польщі заявили про наміри запрошувати до себе лікарів з-за кордону, серед іншого і з Білорусі, щоб налагодити боротьбу з коронавірусом.
"Ось і вся казка про красиве життя. Особливо просять наших лікарів приїхати до Польщі, щоб допомогти населенню і державі в боротьбі з ковідом. Хочу попередити: зайвих лікарів у нас немає. Нам самим треба лікувати наших людей. Але, дотримуючись свого принципу, ми нікого тримати не будемо. Однак треба розуміти: поїхав - назад не повернешся, там будеш працювати і заробляти ті великі гроші, за якими поїхав", - підкреслив він.
Лукашенко звернув увагу, що це не погроза, а наказ для уряду.
"Тому всіх треба ставити на місце, нікому не перешкоджаючи в разі, якщо він хоче більшого рубля або у нього позеленіли очі від валюти", - додав він.