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Після виведення військ за порядок на Донбасі відповідатимуть підрозділи Нацполіції з особливим статусом, - Резніков

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Після виведення військ за порядок на Донбасі відповідатимуть підрозділи Нацполіції з особливим статусом, - Резніков
Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що після виведення військ на Донбасі забезпечувати охорону громадського порядку будуть підрозділи. До їхнього складу увійдуть українці, які не брали участі в бойових діях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Резніков заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

Віцепрем'єр зазначив, що створення спеціальних підрозділів охорони громадського порядку ще обговорюється.

"Це будуть підрозділи Національної поліції з особливим статусом, можливо, як елемент департаменту СММ ОБСЄ. Туди мають увійти громадяни України, які не брали участі в бойових діях", - наголосив Резніков.

"Моя особиста думка, що домінантою має бути поліцейська місія ОБСЄ із залученням Національної поліції, підрозділи якої будуть формуватися за особливим критерієм. Поліцейська місія на Донеччині та Луганщині – це новий виклик для ОБСЄ. У нашій концепції поліцейська місія має забезпечувати охорону громадського порядку, бути озброєна легкою стрілецькою зброєю та спецзасобами", - додав віцепрем'єр.

Нагадаємо, раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій з питань Донбасу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 листопада планується відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування на Луганщині, - Резніков

Топ коментарі

  • konuhov
    Надо успеть эту шоблу выгнать чтоб они не успели сдать Украину маскалям.
  • Scorpman Y
    "После вывода войск за порядок на Донбассе будут отвечать подразделения Нацполиции с особым статусом" -


    типа банды ордло переименуют на "нацполиция особого статуса"?
    пля.. у шмаркли айкосы новые подвезли, или сразу на кокс подсели... "дамбасский"? После вывода войск за порядок на Донбассе будут отвечать подразделения Нацполиции с особым статусом, - Резников - Цензор.НЕТ 264
  • Чайка Київ
    Йдіть нахрін зі звоїм планом і чорною економічною дірою ордло. Я дохідливо пояснюю? Запропонуєте його після деокупації, РЕПАРАЦІЇ, після подолання екологічної катастрофи, влаштованої кацапнею.
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