ВАКС закрив справу Труханова про недостовірне декларування

Вищий антикорупційний суд закрив справу про недостовірне декларування мера Одеси Геннадія Труханова. Це вже друга справа, закрита після рішення КС про скасування кримінальної відповідальності за надання недостовірних даних у деклараціях чиновників

Таке рішення 5 листопада ухвалила колегія суддів ВАКС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Клопотання захисника Геннадія Труханова Олександра Лисака - задовольнити частково. Закрити на підставі пункту 4 частини 1 статті 284 КПК України кримінальне провадження за обвинуваченням Геннадія Труханова в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ст. 366-1 КК", - заявив суддя.

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Йдеться про декларацію за 2017 рік.

Так, слідство встановило, що Труханов не вказав у декларації майно і доходи, що належать його дружині, зокрема квартиру в Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо. САП називало загальну вартість незадекларованого майна у розмірі 16 млн гривень.

Крім того, Труханова звинувачують ще й у брехні в декларації за 2015-2016 роки. За даними прокурорів, завідомо недостовірні відомості щодо майна та інших об'єктів декларування відрізняються від достовірних більш ніж на 33 млн грн і 18 млн грн відповідно.

Зазначимо, що це вже друга справа, закрита ВАКС після рішення КС про неконституційність покарання за брехню під час декларування. Першою ВАКС закрив справу проти колишнього голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля.

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Як повідомлялося, КС оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. У своєму рішенні суд, зокрема, резюмує, що законодавець "не дотримувався принципів справедливості і пропорційності як елементів принципу верховенства права", і таким чином ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України суперечить частині 1 статті 8 Основного закону України.

У ВАКС заявили, що в провадженні суду перебуває 17 кримінальних справ за ст. 366-1 КК України, при цьому щодо 13 справ зазначена стаття є єдиною інкримінованою.