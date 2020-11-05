РФ та її найманці на Донбасі досі не подали списки на обмін полоненими, - Резніков
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в українському плані дій з врегулювання на Донбасі немає конкретної дати для обміну полоненими.
"Ми вже кілька разів відправили списки за чотирма категоріями. Представники Російської Федерації та їхні "підшефні" досі не надали зустрічні списки. Щоб була довіра всіх сторін, представники Червоного Хреста повинні отримати безперешкодний доступ в усі місця утримання осіб. Україна зі свого боку ця умова виконала", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року.