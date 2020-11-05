Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом фальсифікації результатів виборів в Обухівській ТВК. ДОКУМЕНТ
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Відкрито кримінальне провадження за фактом фальсифікації результатів місцевих виборів в Обухівській ТВК.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив керівник Центру військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді Обухівської міської ради Руслан Трегуб, інформує Цензор.НЕТ.
"Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом фальсифікації результатів виборів в Обухівській міській ТВК", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше нардеп "Голосу" Роман Лозинський заявив, що на місцевих виборах в Обухові партії "За майбутнє" домальовують голоси.