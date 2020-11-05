Потрібен закон, який визначатиме обов'язки і показники ефективності наглядової ради "Укрзалізниці", - нардеп Скічко

Законопроєкт, який визначатиме обов'язки Наглядової ради "Укрзалізниці" і її показники ефективності, вкрай необхідний, і він буде зареєстрований.

Про це в інтерв'ю виданню ЕП заявив нардеп, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, фінансові плани "Укрзалізниці" затверджуються зі значною затримкою саме через відсутність відповідальності з боку Наглядової ради підприємства.

"Потрібно вирішувати системно, чому так відбувається. Чому сьогодні фінплани затверджуються в середині літа або восени на поточний рік? Тому що немає відповідальності. Наглядова рада продовжує отримувати високі зарплати, високі премії, попри те, що вони не затвердили фінплан", - сказав Скічко.

Нардеп додав, що коли говорив про неефективність іноземців у наглядових радах, то мав на увазі конкретну Наглядову раду "Укрзалізниці".

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"Я не проти іноземців у наглядових радах, але згідно з цим альтернативним законопроєктом більша частина має бути українцями, а решта може бути іноземцями. Тобто, іноземці можуть консультувати, можуть допомагати і вони реального багато чому можуть навчити в управлінні. Однак я також багато чув про те, як проводиться засідання наглядової ради, куди вони можуть приїхати непоінформованими, не вивчаючи інформацію, яку їм надсилають, або вивчаючи її досить поверхово", - розповів нардеп.

Скічко також додав, що іноземці сприймають "Укрзалізницю" виключно як бізнес.

"Є відчуття, що вони не несуть жодної відповідальності за ту діяльність, яку вони проводять. Іноземці сприймають "Укрзалізницю" виключно як бізнес. Тобто для них це підприємство, яке має бути прибутковим, все інше їх не хвилює", - зазначив Скічко.

Раніше нардеп Скічко заявив, що перегляд тарифів Укрзалізниці можливий тільки після реформування, і це має вирішувати НКРТ.