Представник "Голосу" в ТВК Обухова Трегуб: "Секретарем ТВК від ОПЗЖ здійснена спроба переписати протоколи і дописати голосу "За майбутнє"

У регіонах з дорогою землею робиться спроба знайти привід для оголошення перевиборів, там низька явка, і підкуп виборців організувати легше, підкуп дешевий.

До Цензор.НЕТ звернувся представник партії "Голос" в ТВК-218 і кандидат у депутати по місту Обухів Руслан Трегуб із заявою:

"3 листопада у нас проведено чергове засідання ТВК-218 - дані протоколів збігалися, засідання було оголошено закритим, здавалося, треба оголосити результати. Проте 4 листопада о 22.00 було оголошено нове засідання, і на ньому несподівано виявилося, що додаткові голоси дописали одній партії - "За майбутнє". Це просто злочин. Дані щодо дільниць 312-322 були змінені керівництвом ТВК, а саме - секретарем ТВК Таїсією Хмеляр, представницею ОПЗЖ. Голова нашої комісії від "Слуги народу" Майданюк. Поліція сьогодні порушила справу. Ми звернулися в ЦВК з вимогою негайної заміни секретаря комісії. Сподіваємося, що влада усвідомлює, яка це ганьба, не оголошувати результати виборів стільки часу, і замість цього намагатися відверто переписати протоколи. Вибори відбулися, ніяких підстав змінювати протоколи і не визнавати результати немає".

"Де наша держава? Центрвиборчком? СБУ, МВС? Чому в Україні, в Києві, в Київській області, в низці інших регіонів, через 10 діб результати в багатьох територіальних громадах не оголошуються, робляться спроби переписати протоколи? Більшість штатів США порахували й оголосили результати виборів за один день, а в Україні не оголошують результатів виборів, хоча протоколи голосування також підраховані за один день. Команда Пальчевського, "За майбутнє", ОПЗЖ - тобто олігархічні проєкти, за участю і мовчазної підтримки влади творять у цілій низці дільниць, що хочуть, по суті прямо зривають вибори. Представник "Голосу" Руслан Трегуб передав Цензор.НЕТ коментар щодо подій в Обухові на ТВК-218 - це просто обурливо. Чому немає ніяких заяв і спільної позиції парламенту? Чому не оголошуються результати виборів? Судячи з усього, в регіонах з дорогою землею робиться спроба знайти привід для оголошення перевиборів, там низька явка, і підкуп виборців організувати легше, підкуп дешевий. У країні є Центрвиборчком, або влада продає вибори тим, хто більше заплатить?"- прокоментував ситуацію головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.