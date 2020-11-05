Підвищення зарплат медикам і вчителям, рекордні витрати на охорону здоров'я, - Шмигаль про проєкт бюджету на 2021 рік. ІНФОГРАФІКА
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив основні параметри державного бюджету на 2021 рік, який ВР ухвалила в першому читанні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Підвищення зарплат медикам і вчителям, рекордні витрати на систему охорони здоров'я, зростання мінімальної заробітної плати та інші факти про проєкт Держбюджету-2021.
Сьогодні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у першому читанні".