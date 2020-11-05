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Підвищення зарплат медикам і вчителям, рекордні витрати на охорону здоров'я, - Шмигаль про проєкт бюджету на 2021 рік. ІНФОГРАФІКА

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив основні параметри державного бюджету на 2021 рік, який ВР ухвалила в першому читанні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Підвищення зарплат медикам і вчителям, рекордні витрати на систему охорони здоров'я, зростання мінімальної заробітної плати та інші факти про проєкт Держбюджету-2021.

Сьогодні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у першому читанні".

Підвищення зарплат медикам і вчителям, рекордні витрати на охорону здоровя, - Шмигаль про проєкт бюджету на 2021 рік 01

Топ коментарі

  • Перехватчик
    А у учителей морды не треснут? И так 4000 $ получают.
  • Павло ШОвте
    Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на здравоохранение, - Шмыгаль о проекте бюджета на 2021 год - Цензор.НЕТ 8988
  • belge
    Подзадрали своими медиками и учителями. У нас же по остальным профессиям зарплаты, очевидно, заоблачные. Повышение зарплат медикам и учителям, рекордные расходы на здравоохранение, - Шмыгаль о проекте бюджета на 2021 год - Цензор.НЕТ 3041
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