Судді КС, які голосували проти скасування антикорупційних законів, відмовилися від участі в його роботі, - ЗМІ
Про це НВ повідомило інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про:
- заступника голови КСУ Сергія Головатого,
- суддю Олега Первомайського,
- суддю Віктора Колесника,
- суддю Василя Лемака.
За словами співрозмовника, на початку пленарного засідання Конституційного Суду 5 жовтня, на якому розглядалося питання земельної реформи, ці судді заявили, що їхнє рішення пов'язане з публічним резонансом навколо роботи КСУ, зокрема, з публікаціями в ЗМІ проєктів його рішень. Вони вважають неприпустимою публікацію проєктів рішень.
До нормалізації ситуації навколо роботи суду легітимним способом ці судді вважають неможливим розгляд конкретних конституційних проваджень, розповіло джерело НВ.
Цю ж інформацію повідомило видання LIGA.net із посиланням на неназваного співрозмовника в керівництві Офісу президента.
Видання зазначає, що згідно із законом про КСУ, на засіданнях Великої палати, яка розглядає конституційність законів, актів президента, Кабміну і Верховної Ради, і дає офіційне тлумачення Конституції, мають бути присутні не менше 12 суддів. На даний момент у КСУ 15 суддів, так що відмова чотирьох із них брати участь у засіданнях заблокує роботу Великої палати.
Зокрема, заблокованим виявиться розгляд запиту про тлумачення положень Конституції про правовий статус землі, рішення щодо якого може обрушити земельну реформу.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.