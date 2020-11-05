Судді КС, які голосували проти скасування антикорупційних законів, відмовилися від участі в його роботі, - ЗМІ

Судді Конституційного Суду України, які голосували проти рішення щодо скасування антикорупційних законів, тимчасово відмовилися від участі в його роботі.

Про це НВ повідомило інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про:

заступника голови КСУ Сергія Головатого,

суддю Олега Первомайського,

суддю Віктора Колесника,

суддю Василя Лемака.

За словами співрозмовника, на початку пленарного засідання Конституційного Суду 5 жовтня, на якому розглядалося питання земельної реформи, ці судді заявили, що їхнє рішення пов'язане з публічним резонансом навколо роботи КСУ, зокрема, з публікаціями в ЗМІ проєктів його рішень. Вони вважають неприпустимою публікацію проєктів рішень.

До нормалізації ситуації навколо роботи суду легітимним способом ці судді вважають неможливим розгляд конкретних конституційних проваджень, розповіло джерело НВ.

Цю ж інформацію повідомило видання LIGA.net із посиланням на неназваного співрозмовника в керівництві Офісу президента.

Видання зазначає, що згідно із законом про КСУ, на засіданнях Великої палати, яка розглядає конституційність законів, актів президента, Кабміну і Верховної Ради, і дає офіційне тлумачення Конституції, мають бути присутні не менше 12 суддів. На даний момент у КСУ 15 суддів, так що відмова чотирьох із них брати участь у засіданнях заблокує роботу Великої палати.

Зокрема, заблокованим виявиться розгляд запиту про тлумачення положень Конституції про правовий статус землі, рішення щодо якого може обрушити земельну реформу.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.