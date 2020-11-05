Путіна хочуть зробити довічно недоторканним

У Держдуму РФ внесли законопроєкт про гарантії президенту, який припинив виконання своїх повноважень. Він передбачає, що Путіна після відставки не можна буде заарештувати, притягнути до кримінальної або адміністративної відповідальності. Недоторканність також поширюється на житло, офіс, транспорт, засоби зв'язку, документи, багаж і листування Путіна.

Автори законопроєкту - глава комітету Ради Федерації РФ з конституційного законодавства і держбудівництва Андрій Клішас і глава думського комітету з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російську "Парламентскую газету".

За словами одного з авторів законопроєкту Клішаса, законопроєкт передбачає недоторканність і для членів сім'ї Путіна.

Згідно з документом, експрезидента РФ не зможуть притягнути до кримінальної або адміністративної відповідальності, а також затримати, заарештувати, обшукувати або допитувати. Недоторканність експрезидента поширюється на займані ним житлові та службові приміщення, транспортні засоби, засоби зв'язку, а також належні йому документи, багаж і листування.

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Позбавити недоторканності колишнього президента РФ можна буде тільки в разі прийняття такого рішення Радою Федерації на підставі висунутого Держдумою обвинувачення у державній зраді або скоєння іншого тяжкого злочину.

За чинним в Росії законодавством експрезидент може бути позбавлений недоторканності, якщо проти нього відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення ним тяжкого злочину в період виконання своїх повноважень.