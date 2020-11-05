Путіна хочуть зробити довічно недоторканним
Автори законопроєкту - глава комітету Ради Федерації РФ з конституційного законодавства і держбудівництва Андрій Клішас і глава думського комітету з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російську "Парламентскую газету".
За словами одного з авторів законопроєкту Клішаса, законопроєкт передбачає недоторканність і для членів сім'ї Путіна.
Згідно з документом, експрезидента РФ не зможуть притягнути до кримінальної або адміністративної відповідальності, а також затримати, заарештувати, обшукувати або допитувати. Недоторканність експрезидента поширюється на займані ним житлові та службові приміщення, транспортні засоби, засоби зв'язку, а також належні йому документи, багаж і листування.
Позбавити недоторканності колишнього президента РФ можна буде тільки в разі прийняття такого рішення Радою Федерації на підставі висунутого Держдумою обвинувачення у державній зраді або скоєння іншого тяжкого злочину.
За чинним в Росії законодавством експрезидент може бути позбавлений недоторканності, якщо проти нього відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення ним тяжкого злочину в період виконання своїх повноважень.