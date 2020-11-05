Новини • Агресія Росії проти України

У ТКГ може з'явитися група з повернення кордону під контроль України, - Резніков

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У ТКГ може з'явитися група з повернення кордону під контроль України, - Резніков
Українська сторона пропонує створити в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу нову робочу групу. Ця група займатиметься питанням повернення кордону під контроль України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Ця робоча група, за словами віцепрем'єра, стане п'ятою в ТКГ.

"Там мають бути представлені з української та російської сторін прикордонники, митники, фіскали, всі ті, хто займаються прикордонним функціоналом", - сказав Резніков.

Зазначимо, повернення контролю над кордоном є однією з умов проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі. Цього вимагає українська сторона, однак Росія проти, адже в мінських домовленостях закладено іншу черговість...

Читайте також: За виведення найманців РФ з Донбасу відповідає Росія, - Резніков

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Топ коментарі

  • Герхард
    Группу розовых пони и волшебных эольфов не забудьте в ТКГ собрать.
  • Serg Sergeev
    Я как налогоплательщик против того, что бы за мои налоги существовала эта шарашкина контора!
    Если зеля и кравчук хотят - пусть сами оплачивают ее существование!
  • ан пав
    А может и не появиться, у вас все может.
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