Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США
"Зупиніть підрахунки", - написав він капслоком у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
Голосування в США відбулося 3 листопада, однак безпрецедентно висока кількість американців цього року проголосувала поштою, тому підрахунок голосів у багатьох штатах затягнувся і продовжується досі. При цьому Трамп наполягає на тому, що не слід рахувати бюлетені, які надійшли поштою вже після закриття виборчих дільниць.
На даний момент ситуація складається не на користь Трампа.
Він уже заявив про готовність вимагати в судовому порядку перерахунку голосів у деяких штатах, де переміг його конкурент Джо Байден.
При збереженні нинішніх тенденцій, Байден, найімовірніше, заручиться підтримкою достатньої для обрання кількості виборників.
Трамп обіцяє не визнавати поразку і звернутися до суду. Ще до виборів повідомлялося, що і республіканці, і демократи, посилено готувалися саме до такого сценарію і найняли спеціальні команди юристів.