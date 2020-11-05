Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США

Президент США Дональд Трамп у четвер закликав зупинити підрахунок голосів на виборах глави США, що завершилися.

"Зупиніть підрахунки", - написав він капслоком у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Голосування в США відбулося 3 листопада, однак безпрецедентно висока кількість американців цього року проголосувала поштою, тому підрахунок голосів у багатьох штатах затягнувся і продовжується досі. При цьому Трамп наполягає на тому, що не слід рахувати бюлетені, які надійшли поштою вже після закриття виборчих дільниць.

На даний момент ситуація складається не на користь Трампа.

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Він уже заявив про готовність вимагати в судовому порядку перерахунку голосів у деяких штатах, де переміг його конкурент Джо Байден.

При збереженні нинішніх тенденцій, Байден, найімовірніше, заручиться підтримкою достатньої для обрання кількості виборників.

Трамп обіцяє не визнавати поразку і звернутися до суду. Ще до виборів повідомлялося, що і республіканці, і демократи, посилено готувалися саме до такого сценарію і найняли спеціальні команди юристів.