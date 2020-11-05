Ризиків для суттєвої девальвації гривні до кінця року немає, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко не бачить ризиків суттєвої девальвації гривні до кінця року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Для Мінфіну курс гривні до долара США є виключно технічним показником, який використовується для розрахунків бюджетних показників. У мене немає страхів щодо коливань обмінного курсу гривні до долару США і я не бачу ризиків суттєвої девальвації до кінця року. Немає й фундаментальних макроекономічних чинників щодо цього. Але знову ж таки, з огляду на важко передбачуваний глобальний ефект для економіки внаслідок поширення пандемії covid-19, прогнозувати значення високоволатильних показників доволі складно", - зазначив глава Мінфіну.

За словами Марченка, курсова динаміка, крім безпосередньо монетарної політики, формується під впливом низки зовнішніх і внутрішніх факторів, як фундаментальних, так і ситуативних.

"При цьому, відповідно до положень чинного законодавства, відповідальним за валютно-курсову політику є Нацбанк, який не протидіє фундаментальним ринковим чинникам, а лише згладжує надмірні курсові коливання та забезпечує підтримку цінової стабільності", - підсумував міністр.

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