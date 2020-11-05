"Слуга народу" Кравчук про можливе призначення завтра Радою суддів КС: "З точки зору процедури, там все дотримано, і конкурс, і комітет затвердив кандидатури"

Верховна Рада в п'ятницю, 6 листопада може розглянути питання про призначення двох суддів Конституційного Суду. Однак, якщо це питання буде в порядку денному.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

З точки зору процедури, зазначила народна депутатка, все було дотримано, тому парламент може розглянути це питання.

"Це може бути на порядку денному. З точки зору процедури, там все дотримано, і конкурс, і комітет затвердив кандидатури. Конкурс проводився ще на початку року. Якщо це буде в порядку денному, Рада може розглянути це питання", - пояснила вона.

Зазначимо, сьогодні кандидат на посаду судді КСУ Руслан Сидорович у своєму Facebook написав, що парламенту 6 листопада буде розглядати питання призначення суддів. Він також оприлюднив запрошення на засідання парламенту.

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