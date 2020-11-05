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Сподіваюся, що до Дня Незалежності проєкт Великого Герба буде готовий, - Стефанчук

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Сподіваюся, що до Дня Незалежності проєкт Великого Герба буде готовий, - Стефанчук
Перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук висловив сподівання, що до 24 серпня буде готовий проєкт Великого Державного Герба.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері ВР.

У повідомленні зазначається: : "Висловлюю сподівання, що до 30-ї річниці Акта проголошення незалежності України ми зможемо забезпечити утвердження Великого Державного Герба України, - заявив Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук

Конкурсні роботи експонуватимуться 12-27 листопада у "Софії Київській"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виставка конкурсних ескізів великого Державного Герба України відбудеться в листопаді в "Софії Київській"

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Топ коментарі

  • Envoy
    Им скучно ?
  • Welt Schmerz
    Посеред сцени стоїть кацапське крісло, позбавлене художнього смаку. Над ними герб висить національний. На гербі зображено ведмедя. В одній руці у ведмідя молоток, а в другій - балалайка. Це символізує працелюбність і незакомплексованість тварюки.

    (с) Лесь Подерв'янський "Гамлєт, або Феномен датського кацапізму"
  • Игорь Фаринок
    У нас уже есть герб. На хрена к нему еще вензеля, рюшики и прочую бахрому приделывать?
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