Сподіваюся, що до Дня Незалежності проєкт Великого Герба буде готовий, - Стефанчук
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Перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук висловив сподівання, що до 24 серпня буде готовий проєкт Великого Державного Герба.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері ВР.
У повідомленні зазначається: : "Висловлюю сподівання, що до 30-ї річниці Акта проголошення незалежності України ми зможемо забезпечити утвердження Великого Державного Герба України, - заявив Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук
Конкурсні роботи експонуватимуться 12-27 листопада у "Софії Київській"