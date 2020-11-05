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Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС

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Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС
Законом врегульовано питання, пов'язані з наданням відтермінування від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, прийнятим на службу в органи і підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідний законопроєкт проголосували 282 нардепа.

Згідно з пояснювальною запискою, призов на строкову військову службу осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу цивільного захисту, ускладнює виконання органами та підрозділами ДСНС як складової частини сектору безпеки і оборони України завдань за призначенням.

Зазначається, що прийняття законопроєкту дозволить накопичити і підготувати людські ресурси з числа призовників для комплектування людськими ресурсами органів і підрозділів ДСНС, що дозволить якісно виконувати завдання за призначенням у мирний час та в особливий період, а також у разі введення надзвичайного стану і проведення цільової мобілізації.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Не скажите, нет зверя то страшней, чем разлюченный гей. Особенно если гей ЗЕлёный.
    А теперь представьте себе психическую аттаку из идущих в цепях разного рода п..сов, на срепных таких себе обсосов, в цепях да в полный рост, с фенами и плойками на перевес, с полным боекомплектом губных памад в лентах и кремов в банках, с ручными осколочными дезодорантами на подвеске, под песни сВинника и гимн "Я обісрався без бою"! И враг бежит, бежит, бежит, с криками , - лучше смерть чем плен! Ну, а пленные мгновенно теряют невинность (в понятном смылсе и прямом, не переносном), прямо тут, в траншеях и блиндажах, застигнутые в поле и лесу! Жутко? Ото ж. Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС - Цензор.НЕТ 3507
  • PREDATOR PREDATOR
    В Україні призовна служба тільки для бідноти.Яке еліта називає бидлом.Від так толку не буде.
  • irenka ko
    Он вам нічєго нє должен. Нехай Зебіли йдуть в армію та готуються Неньку захищати від кацапні.
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