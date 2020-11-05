Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС

Законом врегульовано питання, пов'язані з наданням відтермінування від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, прийнятим на службу в органи і підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідний законопроєкт проголосували 282 нардепа.

Згідно з пояснювальною запискою, призов на строкову військову службу осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу цивільного захисту, ускладнює виконання органами та підрозділами ДСНС як складової частини сектору безпеки і оборони України завдань за призначенням.

Зазначається, що прийняття законопроєкту дозволить накопичити і підготувати людські ресурси з числа призовників для комплектування людськими ресурсами органів і підрозділів ДСНС, що дозволить якісно виконувати завдання за призначенням у мирний час та в особливий період, а також у разі введення надзвичайного стану і проведення цільової мобілізації.

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