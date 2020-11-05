Венеціанська комісія оцінить вплив рішення КС на антикорупційну "архітектуру" України

Експерти Венеціанської комісії заявили на зустрічі з представниками влади України, що готові підтримати їх у плані надання висновків про вплив рішення Конституційного суду України на антикорупційну "архітектуру" країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради, в четвер в онлайн-розмові з експертами Венеціанської комісії від українського парламенту взяв участь перший віце-спікер Руслан Стефанчук. Під час дискусії сторони обговорили основні проблеми, які виникли після рішення КС № 13-р/2020 від 27 жовтня у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу України.

Члени Венеціанської комісії запевнили у готовності дати оцінку потенційній наявності конфлікту інтересів у окремих суддів, а також надати низку рекомендацій, які би включали варіанти визначення та контролю доброчесності суддів КС, повідомили в прес-службі Ради.

В обговоренні взяли участь генеральний директор Генерального директорату з прав людини та правових питань Ради Європи К. Джакомопулос, виконавчий секретар Групи держав проти корупції (GRECO) Дж. Еспозіто, в. о. Секретаря Венеціанської комісії С. Граната-Менгіні, директор Департаменту юстиції та правової співпраці Х. Юнкер та керівник відділу Департаменту виконання рішень Європейського суду з прав людини П. Пушкар.

З української сторони були міністр юстиції України Денис Малюська, представник Президента України в КС Федір Веніславський та представниця Ради в КС Ольга Совгиря.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.