Найманці РФ з початку доби 8 разів порушили режим припинення вогню, поранено воїна, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 5 листопада, озброєні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС, передає Цензор.НЕТ.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Старогнатівки противник застосував стрілецьку зброю. На ділянках неподалік населеного пункту Водяне ворог двічі порушив режим припинення вогню: зранку застосував стрілецьку зброю, а по обіді – міномети калібру 82 міліметри. Окрім того, неподалік Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Ще два порушення зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Попасна. Тут противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав осколкові поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний.

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Про ці дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

На цій же ділянці ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 4 гектари території та передано на знищення 118 вибухонебезпечних предметів.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують виконувати завдання за призначенням.

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