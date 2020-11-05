Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві

У Миколаєві правоохоронці виявили арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів у квартирі 35-річного психолога-практика.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

"35-річний практичний психолог зберігав у власній квартирі пістолети, гранати, гвинтівки, автомати, близько сотні набоїв різного калібру та ножі. Усе це, чоловік пояснює, що тримав для колекції та планував зайнятись продажем. Зі слів господаря, він відомий практикуючий психолог, який вже видав декілька книжок та збирався писати наступну, але не міг почати, не прийнявши внутрішню частину себе, яка пов'язана з силою", - сказано в повідомленні.

Чоловік повідомив правоохоронцям, що колекціонував зброю та боєприпаси з дитинства і планував зібране реалізувати. Також, за його словами, "це було спробою втілити красу і силу в одному, а також відобразити історію". Крім того, він охоче розповідав про своє "хобі" підписникам у соціальних мережах, про що стало відомо і правоохоронцям.

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Так, правоохоронці прибули до психолога з санкцією на обшук. Серед вилученого виявили детонатор до ручної осколкової гранати іноземного виробництва, який містить заряд вибухової речовини і належить до категорії вибухонебезпечних предметів і підлягає негайному знищенню через загрозу мимовільного вибуху, радіус ураження кілька метрів.

"Зброю і вибухівку правоохоронці вилучили і направлять на експертизу. Частково боєприпаси фахівці знищили через ризик транспортування", - додали в поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бічними припасами та вибуховими речовинами).