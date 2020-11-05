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У розгляді справи щодо тлумачення норм Конституції про землю оголошено перерву, - КС

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У розгляді справи щодо тлумачення норм Конституції про землю оголошено перерву, - КС
Конституційний суд України оголосив перерву в розгляді справи про офіційне тлумачення положень першого речення ч.1 ст.13, ч.1 ст.14 Конституції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КС.

"Сьогодні, 5 листопада, на закритій частині пленарного засідання Конституційний суд України розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України. У розгляді справи оголошено перерву у зв'язку з відсутністю кворуму", - сказано в повідомленні.

У КС зазначили, що сьогодні розглядалася справа про тлумачення окремих положень Конституції України, а не питання земельної реформи.

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"Розгляд справи про конституційність закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення" Конституційним судом відкладено", - повідомили в КС.

Про дату та час розгляду вищевказаних справ буде додатково повідомлено на офіційному сайті КС.

Топ коментарі

  • Envoy
    Оставьте землю в покое . Это всё , что осталось ценного в Украине .
  • Лариса fb3d953c
    Земля принадлежит народу и нехрен ее продавать олигархическим барыгам, которые ее скупят за бесценок и оставят народ с фигой. Уже все предприятия скупили, все что мало мальски работало скупили и перегадили, порезали на металлолом, теперь им землю отдать? Руки прочь от земли, зеленые олигархические гниды!
  • Олег Васильченко 827828f7
    Она как раз считает как надо. Нам к ним нечего равняться в этом отношении. У них почти все предприятия частные как и у нас. Но у нас почему-то зарплаты ниже чем у них раз в 10. То есть наша приватизация пошла не на пользу а на вред народу. Ещё больше вреда принесет торговля землёй.
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