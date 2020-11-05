Угорщина ввела обмеження на в'їзд з України
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з інформацією, наданою угорськими прикордонниками, на території Угорщини з 01:00 до 06:00 (за київським часом) введено комендантську годину, тому діятимуть обмеження на кордоні", - сказано в повідомленні.
У цей час в'їзд на територію країни дозволять тим, хто їде в місце постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини; з метою працевлаштування за наявності відповідних документів; у місце тимчасового перебування, яке підтверджується бронюванням у готелі.
Обмеження не поширюються на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини.
Такі особи обов'язково повинні мати документи, які підтверджують транзитний характер поїздки: дозвіл на постійне або тимчасове проживання в країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.