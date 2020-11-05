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Угорщина ввела обмеження на в'їзд з України

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Угорщина ввела обмеження на в'їзд з України
В Угорщині через комендантську годину з 01:00 до 06:00 (за київським часом) у зв'язку з пандемією коронавірусу діятимуть додаткові обмеження на в'їзд.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з інформацією, наданою угорськими прикордонниками, на території Угорщини з 01:00 до 06:00 (за київським часом) введено комендантську годину, тому діятимуть обмеження на кордоні", - сказано в повідомленні.

У цей час в'їзд на територію країни дозволять тим, хто їде в місце постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини; з метою працевлаштування за наявності відповідних документів; у місце тимчасового перебування, яке підтверджується бронюванням у готелі.

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Обмеження не поширюються на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини.

Такі особи обов'язково повинні мати документи, які підтверджують транзитний характер поїздки: дозвіл на постійне або тимчасове проживання в країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.

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Топ коментарі

  • Envoy
    Украина должна ввести ограничения на въезд из Венгрии .
  • Вольф Ларсен
    Он не успеет понять. Приляжет отдохнуть.
    Он старый диванный солдат.
  • olele


    Roman Davydenko@RomanDmitrich





    Трішки сумних новин вам.
    В Баренцовому морі, рузька гіпєрзвуковая, нєімєющая аналогов в мірє ракета, попала в свій есмінець.

    Угорщина ввела обмеження на в'їзд з України - Цензор.НЕТ 5160
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