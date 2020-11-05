Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР. ФОТОрепортаж

Робочий день депутатів 5 листопада складався з голосування за бюджет у першому читанні, стеження за результатами виборів у США і масового порушення маскового режиму.

Фоторепортаж про роботу депутатів 5 листопада від кореспондента Цензор.НЕТ.

Журнал "Форбс" на робочому місці депутата зі "СН" Сови

Вітання спікера Разумкова і скандального нардепа з ОПЗЖ Ківи

Підозрюваний у корупції "слуга народу" Юрченко порушує масковий режим. Крім того, він 5 листопада побився в кулуарах Ради з Гео Леросом.

Наради у фракції "Слуга народу"

Розмова спікера Разумкова і віцеспікера Кондратюк

Арахамія зняв маску, щоб випити кави в залі ВР

Фракція "Батьківщина"

"Слуга народу" Любота з кавою стежить за результатами виборів у США

Юлія Тимошенко, яка нещодавно вилікувалася від коронавірусу, без маски

Медведчук у приспущеній масці теж порушує масковий режим

Олександра Устінова і Наталя Піпа з "Голосу"

Порошенко, Парубій і Герасимов з "ЄС"

Нарада спікера Разумкова, прем'єра Шмигаля і керівництва фракцій

На голосування бюджету в першому читанні у ВР прибув прем'єр Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко

Перший віцеспікер Стефанчук і Арахамія

Порошенко і Герасимов просять слова для виступу

Петро Порошенко і Юлія Тимошенко

Слуга народу на місці Олександра Ткаченка, який став міністром культури

Нарада "Голосу"

Разумков за трибуною

Шмигаль і Разумков

Проєкт бюджету представляв міністр фінансів Сергій Марченко

Спікер Разумков

Порошенко за трибуною ВР

Шмигаль і Марченко задоволені голосуванням депутатів за бюджет

"За" бюджет у першому читанні проголосувало 275 нардепів

Фото - Цензор.НЕТ