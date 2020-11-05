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Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР. ФОТОрепортаж

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Робочий день депутатів 5 листопада складався з голосування за бюджет у першому читанні, стеження за результатами виборів у США і масового порушення маскового режиму.

Фоторепортаж про роботу депутатів 5 листопада від кореспондента Цензор.НЕТ.

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 01

Журнал "Форбс" на робочому місці депутата зі "СН" Сови

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 02

Вітання спікера Разумкова і скандального нардепа з ОПЗЖ Ківи

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 03

Підозрюваний у корупції "слуга народу" Юрченко порушує масковий режим. Крім того, він 5 листопада побився в кулуарах Ради з Гео Леросом.

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 04

Наради у фракції "Слуга народу"

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 05

Розмова спікера Разумкова і віцеспікера Кондратюк

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 06

Арахамія зняв маску, щоб випити кави в залі ВР

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 07

Фракція "Батьківщина"

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 08

"Слуга народу" Любота з кавою стежить за результатами виборів у США

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 09

Юлія Тимошенко, яка нещодавно вилікувалася від коронавірусу, без маски

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 10

Медведчук у приспущеній масці теж порушує масковий режим

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 11

Олександра Устінова і Наталя Піпа з "Голосу"

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 12

Порошенко, Парубій і Герасимов з "ЄС"

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 13

Нарада спікера Разумкова, прем'єра Шмигаля і керівництва фракцій

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 14

На голосування бюджету в першому читанні у ВР прибув прем'єр Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 15

Перший віцеспікер Стефанчук і Арахамія

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 16

Порошенко і Герасимов просять слова для виступу

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 17

Петро Порошенко і Юлія Тимошенко 

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 18

Слуга народу на місці Олександра Ткаченка, який став міністром культури

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 19

Нарада "Голосу"

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 20

Разумков за трибуною

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 21

Шмигаль і Разумков 

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 22

Проєкт бюджету представляв міністр фінансів Сергій Марченко

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 23

Спікер Разумков

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 24

Порошенко за трибуною ВР 

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 25

Шмигаль і Марченко задоволені голосуванням депутатів за бюджет

Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР 26

"За" бюджет у першому читанні проголосувало 275 нардепів

Фото - Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР - Цензор.НЕТ 2056
  • Перехватчик
    Депутаты 5 ноября приняли бюджет в первом чтении, следили за выборами в США и нарушали масочный режим, - день работы ВР - Цензор.НЕТ 5655
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    А где штрафы?
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