Депутати 5 листопада ухвалили бюджет у першому читанні, стежили за виборами в США і порушували масковий режим, - день роботи ВР. ФОТОрепортаж
Фоторепортаж про роботу депутатів 5 листопада від кореспондента Цензор.НЕТ.
Журнал "Форбс" на робочому місці депутата зі "СН" Сови
Вітання спікера Разумкова і скандального нардепа з ОПЗЖ Ківи
Підозрюваний у корупції "слуга народу" Юрченко порушує масковий режим. Крім того, він 5 листопада побився в кулуарах Ради з Гео Леросом.
Наради у фракції "Слуга народу"
Розмова спікера Разумкова і віцеспікера Кондратюк
Арахамія зняв маску, щоб випити кави в залі ВР
Фракція "Батьківщина"
"Слуга народу" Любота з кавою стежить за результатами виборів у США
Юлія Тимошенко, яка нещодавно вилікувалася від коронавірусу, без маски
Медведчук у приспущеній масці теж порушує масковий режим
Олександра Устінова і Наталя Піпа з "Голосу"
Порошенко, Парубій і Герасимов з "ЄС"
Нарада спікера Разумкова, прем'єра Шмигаля і керівництва фракцій
На голосування бюджету в першому читанні у ВР прибув прем'єр Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко
Перший віцеспікер Стефанчук і Арахамія
Порошенко і Герасимов просять слова для виступу
Петро Порошенко і Юлія Тимошенко
Слуга народу на місці Олександра Ткаченка, який став міністром культури
Нарада "Голосу"
Разумков за трибуною
Шмигаль і Разумков
Проєкт бюджету представляв міністр фінансів Сергій Марченко
Спікер Разумков
Порошенко за трибуною ВР
Шмигаль і Марченко задоволені голосуванням депутатів за бюджет
"За" бюджет у першому читанні проголосувало 275 нардепів
Фото - Цензор.НЕТ