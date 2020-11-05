США мають показати світове лідерство і створити "план Маршалла" для Східної Європи, - Яценюк на Київському безпековому форумі

"План Маршалла" для Східної Європи, долучення США до Мінського процесу, військова та економічна співпраця – це повинно стояти на порядку денному у відносинах України та США, – наголосив Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк 5 листопада під час прямого включення КБФ між Києвом, Вашингтоном і Лос-Анджелесом щодо результатів виборів президента США.

Як передає Цензор.НЕТ про це йдеться на сайті КБФ.

У повідомленні наголошується, що Яценюк "підкреслив, що Сполучені Штати мають показати своє лідерство в усьому світі і Європі зокрема: "На мою думку, нова адміністрація має створити місію високого рівня для підтримки Східної Європи, зокрема України, Молдови, Білорусі, Грузії – аби вони, по-перше, стали членами ЄС, а згодом приєдналися до НАТО".

"Це має стати новим "планом Маршалла" для Східної Європи, і це повинно бути пріоритетом у міжнародній політиці нової адміністрації США", – сказав голова КБФ.

Арсеній Яценюк також наголосив на важливості долучення США до Мінського процесу. Він нагадав, що американські партнери уже брали участь у так званому Женевському форматі: "Новій адміністрації, безперечно, варто розглянути можливість приєднатися до Мінської групи, долучитися до зусиль, як тиснути на Росію з вимогою виконання "Мінська" і відновлення територіальної цілісності України".

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"Без сумніву, Сполучені Штати мають бути флагманом у питанні санкцій проти РФ і тиску на Росію. Щоб зробити все можливе, аби Росія вийшла з Донецька, Луганська і Криму. Хочу ще раз підкреслити – ми не повинні зосереджуватися лише на Донецьку і Луганську. Крим є невід’ємною частиною української держави", – наголосив він.

Голова КБФ також підкреслив важливість військової співпраці зі Сполученими Штатами: "Летальна та нелетальна зброя для захисту нашої території, – це пріоритет для України. Сподіваємось, що нова адміністрація буде поділяти таку позицію української влади".

Окрім того, на переконання Арсенія Яценюка, необхідно розробити "масштабний порядок денний в економічній співпраці між Україною та США, що має включати фінансовий сектор, промисловий сектор, та сферу боротьби з корупцією: "І, звичайно, в Україні необхідно посилити верховенство права".

"Сподіваюся, що це стане планом дій для України і США. Без сумніву, новий президент США буде головним чином зосереджуватися на внутрішніх питаннях. Але коли йдеться про зовнішнє лідерство, ми очікуємо, що Сполучені Штати покажуть справді сильне міжнародне лідерство за нового президента", – підкреслив Арсеній Яценюк.

Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.