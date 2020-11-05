Голів Одеської, Сумської та Івано-Франківської ОДА звільнено за власним бажанням

Володимир Зеленський відправив у відставку керівників облдержадміністрацій Одеської, Сумської, і Івано-Франківської областей "відповідно до поданих ними заяв".