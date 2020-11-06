Двопартійна підтримка США України триватиме, незалежно від результатів виборів, - експосол Тейлор

Двопартійна підтримка США України триватиме, незалежно від результатів президентських виборів, заявив посол США в Україні у 2006-2009 роках і тимчасовий повірений у справах США в Україні у 2019-2020 рр., віцепрезидент Американського інституту миру Вільям Тейлор.

"Двопартійна підтримка триває. Тут не питання Сенату, чи Палати представників, чи Держдепартаменту. Усі ці органи продовжуватимуть підтримувати Україну. Тут є одна проблема - це неофіційні канали в урядах... Потрібно, щоб були офіційні канали, через які американська та українська політики якимсь чином між собою взаємодіяли", - сказав він під час онлайн-дискусії в рамках Київського безпекового форуму в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Тейлор зазначив, що нинішній президент США Дональд Трамп є дуже потужним захисником українського питання, і він продовжуватиме цю підтримку, якщо ці зв'язки йтимуть офіційними каналами.

"Українська адміністрація має здійснювати реформи, які розпочинаються, зупиняються, і це викликає велику кризу у зв'язку з рішенням Конституційного Суду. Ця криза - це проблема для відносин між США та Україною, це проблема для відносин між Україною та Європою, Україною і МВФ. Потрібно зосереджуватися на впровадженні реформ, і це буде дуже важливим сигналом для наступної адміністрації і для адміністрації Зеленського", - пояснив він.

Якщо нинішній президент США Дональд Трамп переможе на президентських виборах, підтримка США України триватиме, вважає посол США в Україні у 2003-2006 рр., директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст.

"Байден демонструє свій потужний вплив трансатлантичного характеру, а у Трампа трансатлантичні зв'язки не такі міцні, як у Байдена. Що стосується підтримки України, у нього вона специфічна, його політика специфічна. США за президента Трампа надають підтримку Україні, і я думаю, що дуже позитивне рішення він прийняв про передачу "Джавелінів", що не зробив Обама свого часу. Якщо Трамп виграє, на нашу політику щодо Євразії це вплине, але підтримка України триватиме. І риторика у нього трохи відрізнятиметься від тієї, яка була б за Байдена", - наголосив Гербст.

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