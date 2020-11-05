Аваков відзвітував перед НАЗК, що витратив понад 800 тис. грн на оренду літака, яким Марків повернувся в Україну
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Аваков повідомив Нацагентству із запобігання корупції, що орендував приватний літак Falcon. Борт перебував у використанні з 10:45 і провів у дорозі 2 години 35 хвилин.
Оскільки через сайт НАЗК після рішення Конституційного Суду про такі витрати повідомити неможливо, Аваков повідомив про них Нацагентство в письмовому вигляді.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.