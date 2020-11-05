Аваков відзвітував перед НАЗК, що витратив понад 800 тис. грн на оренду літака, яким Марків повернувся в Україну

Міністр внутрішніх справ повідомив НАЗК, що 5 листопада витратив 836 244,5 грн на оренду приватного літака. Цим бортом в Україну повернувся нацгвардієць Віталій Марків, виправданий апеляційним судом в Італії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Аваков повідомив Нацагентству із запобігання корупції, що орендував приватний літак Falcon. Борт перебував у використанні з 10:45 і провів у дорозі 2 години 35 хвилин.

Оскільки через сайт НАЗК після рішення Конституційного Суду про такі витрати повідомити неможливо, Аваков повідомив про них Нацагентство в письмовому вигляді.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.

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