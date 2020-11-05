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ОБСЄ закликала владу Білорусі провести нові президентські вибори з дотриманням міжнародних стандартів

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ОБСЄ закликала владу Білорусі провести нові президентські вибори з дотриманням міжнародних стандартів
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликає владу Білорусі провести нові вибори президента, які відповідатимуть міжнародним стандартам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в доповіді ОБСЄ, представленій на засіданні організації в четвер, 5 листопада, передає Deutsche Welle.

Зазначається, що результати голосування 9 серпня слід анулювати через порушення на всіх стадіях виборчого процесу. Крім того, в ОБСЄ засудили тортури і "масові і систематичні" порушення прав людини в республіці.

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Топ коментарі

  • Вiктар BY
    Скажите, "Остап" - вот вам на России запретили посещать вражеский сайт. Так вы под прокси, да еще под флажком США - вечно вызывающем зависть, вечно ненавидимым. Зачем вам это?
    Пошли бы в церковь или включили бы Россия 24 - ведь тут вас обругают нехорошими словами...
  • bios22
    щяз ! уже побежали !
  • Дмитрий Шкицкий
    А если лука психанёт??))Что делать миру, подумали?)ОБСЕ призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы с соблюдением международных стандартов - Цензор.НЕТ 4082
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