ОБСЄ закликала владу Білорусі провести нові президентські вибори з дотриманням міжнародних стандартів

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликає владу Білорусі провести нові вибори президента, які відповідатимуть міжнародним стандартам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в доповіді ОБСЄ, представленій на засіданні організації в четвер, 5 листопада, передає Deutsche Welle.

Зазначається, що результати голосування 9 серпня слід анулювати через порушення на всіх стадіях виборчого процесу. Крім того, в ОБСЄ засудили тортури і "масові і систематичні" порушення прав людини в республіці.

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