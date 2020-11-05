ОБСЄ закликала владу Білорусі провести нові президентські вибори з дотриманням міжнародних стандартів
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Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликає владу Білорусі провести нові вибори президента, які відповідатимуть міжнародним стандартам.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в доповіді ОБСЄ, представленій на засіданні організації в четвер, 5 листопада, передає Deutsche Welle.
Зазначається, що результати голосування 9 серпня слід анулювати через порушення на всіх стадіях виборчого процесу. Крім того, в ОБСЄ засудили тортури і "масові і систематичні" порушення прав людини в республіці.