Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Пайфер

Політика кандидатів у президенти США Дональда Трампа і Джо Байдена щодо України, Європи і Росії сильно відрізнятиметься між собою.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів в Україні у 1998-2000 роках, старший науковий співробітник Стенфордського університету Стівен Пайфер під час Київського Безпекового Форуму, присвяченого виборам президента США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КФБ.

"Якщо Дональд Трамп буде переобраний – його вже не будуть турбувати наступні вибори. Тому Республіканська партія, можливо, в цьому плані буде відчувати себе більш вільною. І тут інстинкти Трампа можуть проявитися, і можливо він зможе по іншому подивитися на Україну, на відміну від того, коли він намагався отримати від Президента України певну підтримку на виборах", - сказав Пайфер.

Він також наголосив, що існує імовірність того, що Дональд Трамп захоче вивести США з НАТО.

"В цьому плані Україна може мати певні труднощі", - додав експосол.

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Стівен Пайфер зазначив, що перемога Джо Байдена буде кращим варіантом для України.

"У цьому разі американська політика зможе рухатися в напрямку підтримки України. Байден розуміє Україну, він дуже підтримує Україну", - сказав він.

Крім того, на думку Пайфера, у Сполучених Штатах може скластися ситуація, коли на виборах переможе кандидат від Демократичної партії Джо Байден, натомість сенат контролюватимуть республіканці.

"Джо Байден дуже багато часу провів в сенаті, він є сенатором старої гвардії в тому сенсі, що розуміє, як там що робиться, і має особистих друзів серед сенаторів-республіканців. Тому він зможе знаходити можливості працювати, так би мовити, в двопартійній основі і згладжувати розбіжності", - резюмував Стівен Пайфер.

Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.