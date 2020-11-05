Трамп оскаржить у суді результати виборів у всіх штатах, в яких перемагає Байден

Чинний президент США Дональд Трамп має намір подавати позови про скасування результатів виборів у штатах, в яких перемагає його опонент - демократ Джо Байден.

Про це Трамп написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"У всіх штатах, де Байдена назвали переможцем, ми подамо позови щодо фальсифікації виборів і шахрайства. Безліч доказів - просто подивіться в ЗМІ. Ми переможемо, Америка - понад усе", - написав президент США.

Twitter і це повідомлення Трампа позначив як, можливо таке, що вводить в оману щодо виборів.

Голосування в США відбулося 3 листопада, однак підрахунок голосів у багатьох штатах триває досі. На даний момент ситуація складається не на користь Трампа. При збереженні нинішніх тенденцій, Байден, найімовірніше, заручиться підтримкою достатньої для обрання кількості виборників.

Ще до виборів повідомлялося, що і республіканці, і демократи, посилено готувалися до судових позовів після виборів і найняли спеціальні команди юристів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США