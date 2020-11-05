Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА
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Київська державна міська адміністрація оприлюднила інформацію, що лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.
В інформації зазначається: "Електролінії, що живлять лівий берег, тимчасово знеструмлять для порятунку життя людини, що піднялася на електроопору.
Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні мережі.
Невідомий громадянин порушив правила охоронної зони електромереж і піднявся на високовольтну електроопору.
Щоб безпечно зняти громадянина з електроопори, необхідно знеструмити обладнання.
Енергетики попереджають, що це може привести до тимчасових перебоїв світла у жителів лівого берега столиці.
Енергопостачання буде відновлено, як тільки порушника знімуть з електроопори".