Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА

Київська державна міська адміністрація оприлюднила інформацію, що лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.

В інформації зазначається: "Електролінії, що живлять лівий берег, тимчасово знеструмлять для порятунку життя людини, що піднялася на електроопору.

Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні мережі.

Невідомий громадянин порушив правила охоронної зони електромереж і піднявся на високовольтну електроопору.

Щоб безпечно зняти громадянина з електроопори, необхідно знеструмити обладнання.

Енергетики попереджають, що це може привести до тимчасових перебоїв світла у жителів лівого берега столиці.

Енергопостачання буде відновлено, як тільки порушника знімуть з електроопори".

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