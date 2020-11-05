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Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА

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Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА
Київська державна міська адміністрація оприлюднила інформацію, що лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.

В інформації зазначається: "Електролінії, що живлять лівий берег, тимчасово знеструмлять для порятунку життя людини, що піднялася на електроопору.

Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні мережі.

Невідомий громадянин порушив правила охоронної зони електромереж і піднявся на високовольтну електроопору.

Щоб безпечно зняти громадянина з електроопори, необхідно знеструмити обладнання.

Енергетики попереджають, що це може привести до тимчасових перебоїв світла у жителів лівого берега столиці.

Енергопостачання буде відновлено, як тільки порушника знімуть з електроопори".

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Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    А что нельзя его снять точным выстрелом, а нужно миллионы людей от света отключать? А вы не думали что в результате отключения чтобы снять ету падлу, могут погибнуть десятки людей которые неожиданно окажутся в нестандартных ситуациях?
  • Ned Stark
    А навіщо його знімати і вирубати електрику всюди? Сам ж якось заліз - от хай сам і злазить!
  • Старый зольдат
    Ну совсем, как Зеленский. Тот тоже под кайфом в президенты полез, а, как влез, кайф выветрился ну и накладывает теперь себе ежедневно полные штаны. На Днепровских кручах гулять не возможно, так ЗЕлёным дерьмом смердит, просто глаза слезяться.
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