У проєкті бюджету в першому читанні роздали "плюшок" на 20 млрд грн. Все йде до ручного управління бюджетом, - Уманський

Ексміністр фінансів Ігор Уманський прокоментував ухвалення ВР бюджету на 2021 рік у першому читанні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Роздача плюшек у першому читанні відбулася. Не за дорого. Вклалися менш ніж у 20 млрд грн., якщо вірити заяві Міністра фінансів. Звідки намалювалося? Фарб не шкодували, коли ще подавали проект бюджету. Світ в очікуванні поглиблення економічної кризи, лише Україні вдасться карколомно зростати найближчим часом. Під такий сценарій і "підбираються фарби".

Що ж ділять між собою уряд та депутати у "намальованих" бюджетних показниках? Ні, не гроші. Їх ще отримати необхідно до бюджету, що сумнівно в таких "кольорових цифрах". Вони ділять "право". Саме так - право витрачати! А далі, якщо всім не вистачає - хто перший встиг, того і ... бабки".

У коментарях під постом Уманський написав: "Дохідна частина бюджету запозиченнями не наповнюється. Тільки дефіцит. А дохідна частина - тільки доходами власне, такими як податки, збори, дивіденди держпідприємств тощо ... В таких ситуаціях зупиняється фінансування видаткових статей. Так - ідемо до ручного режиму".

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