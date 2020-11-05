СБУ веде з Google і Apple переговори про заборону "ВКонтакте"

Служба безпеки України веде переговори з Google і Apple про заборону російських додатків на території України.

Про це СБУ повідомила у відповідь на запит "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ведуться переговори з компаніями Google і Apple щодо правових шляхів припинення реалізації мобільних додатків, розроблених юридичними особами, щодо яких введено спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), і які забезпечують доступ до заборонених на території України ресурсів/сервісів", - розповіли в СБУ.

Раніше Служба безпеки України повідомляла, що просить Google і Apple заблокувати російські додатки на їхніх сервісах "Play Market" та "App Store".

Перед цим російська соціальна мережа "ВКонтакте" повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому мережею тепер можна користуватися без допомоги сторонніх програм.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що громадяни України, які користуються "ВКонтакте", будуть поставлені на облік у правоохоронних органах. Механізм обліку РНБО пообіцяла розробити за пів року.

У травні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко заборонив на три роки соціальні мережі "ВКонтакте" і "Однокласники", сайти Mail.Ru Group, сервіси "Яндекс" і низку інших ресурсів. Цього року чинний президент Володимир Зеленський продовжив заборону.

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