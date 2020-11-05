Україна і ВООЗ підписали дворічну угоду про співпрацю, - міністр Степанов

Україна в онлайн-режимі підписала зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) дворічну угоду про співпрацю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ця Угода визначає чітку "дорожню карту" нашої подальшої спільної роботи, зокрема, щодо вирішення таких викликів сучасності, як поки надмірно висока захворюваність серцево-судинними хворобами, діабетом і туберкульозом в Україні. Адже боротьба з пандемією не зупиняє нашу діяльність з впровадження стратегічних і якісних змін у системі охорони здоров'я", - написав міністр на сторінці в Фейсбуці.

Зазначається, що через пандемію COVID-19 підписання Угоди пройшло в онлайн-режимі одночасно в Києві та Копенгагені.

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