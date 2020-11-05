Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

Вибори на Донбасі не вирішать всіх проблем, - Кравчук

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Вибори на Донбасі не вирішать всіх проблем, - Кравчук
Після виведення незаконних збройних формувань і демілітаризації окупованого Донбасу налагоджувати мирне життя треба враховуючи думку людей, котрі там живуть.

Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Треба вирішити питання демілітаризації, незаконних військових груп, вирішити питання про виведення зброї та людей, які туди прийшли воювати, і тоді наступним кроком стане – повернутися до нормального життя з тими людьми, які там живуть.Це їхня земля, це наша українська земля. Ми повинні навчитися там жити з урахуванням особливостей і специфіки регіону.

Якщо ми сьогодні проведемо вибори, виберемо нову владу в цих регіонах, це зовсім не означає, що ці райони будуть відразу схожі на ті райони, де не було військових дій. Ми повинні це врахувати і розповісти людям, що ці кроки неминучі, якщо ми дійсно хочемо миру і нормального життя", – сказав Кравчук.

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Топ коментарі

  • Paulo Kit
    Они только добавят реальных проблем!
  • Чайка Київ
    "Мы должны научиться там жить с учетом особенностей и специфики региона.

    Мы должны это учесть и рассказать людям."
    А хто такі ці "ми", які повинні ощасливити ордловців, з якогось переляку?
    Чим, в цей час, будуть зайняті "кормільци", постраждаві від київської хунти? Диктувати вимоги?
    І головне.
    За останні півтора роки в ТКГ знашлось місце хоч для однієї людини, яка представляє та захищає інтереси України та українців?
  • Игнатьев Фион
    Закрий своє брехливе комуністичне хлебало, мертвечуку будеш басні про Донбасс розказувати на нічь. Тебе ніхто не слухає старий маразматик.
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