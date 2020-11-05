Вибори на Донбасі не вирішать всіх проблем, - Кравчук

Після виведення незаконних збройних формувань і демілітаризації окупованого Донбасу налагоджувати мирне життя треба враховуючи думку людей, котрі там живуть.

Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Треба вирішити питання демілітаризації, незаконних військових груп, вирішити питання про виведення зброї та людей, які туди прийшли воювати, і тоді наступним кроком стане – повернутися до нормального життя з тими людьми, які там живуть.Це їхня земля, це наша українська земля. Ми повинні навчитися там жити з урахуванням особливостей і специфіки регіону.

Якщо ми сьогодні проведемо вибори, виберемо нову владу в цих регіонах, це зовсім не означає, що ці райони будуть відразу схожі на ті райони, де не було військових дій. Ми повинні це врахувати і розповісти людям, що ці кроки неминучі, якщо ми дійсно хочемо миру і нормального життя", – сказав Кравчук.