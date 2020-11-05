Ніколи не прийду на допомогу Тищенкові, якщо справа стосуватиметься корупції та порушення закону, - Єрмак
В інтерв'ю одному з телеканалів Єрмак заявив, що не має наближених людей, до яких застосовуються м'якші вимоги, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Якщо, наприклад, згадати Миколу Тищенка (народний депутат з фракції "Слуга народу"- ред.), то, якщо з ним щось трапиться, йому буде потрібна допомога з точки зору здоров'я, з точки зору його близьких, безумовно, я прийду на допомогу. Але цього ніколи не буде, якщо це стосуватиметься корупції, порушення закону. Тут моя позиція принципова", - сказав керівник Офісу президента.
Єрмак розповів, що попередив Тищенка про неприпустимість використання імені керівника ОП для уникнення відповідальності за будь протиправні дії.
"Якщо я коли-небудь дізнаюся, що хтось прикривається моїм іменем, щось робить протизаконне, корупційне від мого імені, повірте - моя реакція буде більш жорстокою, ніж навіть реакція правоохоронних органів", - заявив Єрмак.